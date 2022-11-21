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Haberler Yaşam Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:41

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

Son dakika Amasya'daki trafik kazasında Özgür Karataş hayatını kaybetti. Baş Belası tiyatro ekibinde yer alan Özgür Karataş olay yerinde can verdi. Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy gibi oyuncuların yer aldığı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Çorum'dan Samsun'a giderken tıra çarptı. Elim kaza hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Özgür Karataş kimdir, ne iş yapıyordu? İşte Amasya'da yaşanan trafik kazası hakkında detaylar…

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorular, Amasya'da trafik kazası haberinin gündeme oturmasıyla birlikte aratılır oldu. Baş Belası tiyatro ekibinde yer alan Özgür Karataş hayatını kaybetti. Çorum'dan Samsun'a doğru hareket eden minibüs, tıra çarptı ve 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte olay hakkında detaylar…

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

BAŞ BELASI EKİBİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Son dakika edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahneledikten sonra Samsun'a doğru hareket eden tiyatrocuları taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerine hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

ÖZGÜR KARATAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya'da trafik kazası geçiren Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı, ne iş yapıyordu? Amasya’da trafik kazası geçiren Özgür Karataş hayatını kaybetti - Son dakika

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde görev yapan organizatördür. Amasya'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

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