Haberler Yaşam Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:34

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

Televizyon dünyasının tanınan spikeri Özlem Sarıkaya Yurt ölüm haberi ile Türkiye'yi yasa boğdu. Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden spiker, amansız hastalığa yenik düştü. Ölümü sonrası milyonlarca vatandaş genç ismin ölüm sebebi, hastalığı ve yaşı gibi detayları merak ediyor. Hal böyleyken ise "Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Meme kanserine yakalanan ve tedavisi bir süredir devam eden genç spiker sosyal medya hesabından da geçtiğimiz günlerde yaptığı sağlıklı günlere dönüş umudunu belirten paylaşımlarıyla sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi? İşte detaylar...