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Haberler Yaşam Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:34

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

Televizyon dünyasının tanınan spikeri Özlem Sarıkaya Yurt ölüm haberi ile Türkiye'yi yasa boğdu. Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden spiker, amansız hastalığa yenik düştü. Ölümü sonrası milyonlarca vatandaş genç ismin ölüm sebebi, hastalığı ve yaşı gibi detayları merak ediyor. Hal böyleyken ise "Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Meme kanserine yakalanan ve tedavisi bir süredir devam eden genç spiker sosyal medya hesabından da geçtiğimiz günlerde yaptığı sağlıklı günlere dönüş umudunu belirten paylaşımlarıyla sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi? İşte detaylar...

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

Özlem Sarıkaya Yurt ölümü sonrası yaşı, hayatı, hastalığı ve ölüm sebebi gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. Televizyon dünyasının ünlü reklam yüzlerinden olan 39 yaşındaki spiker bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu ki geçtiğimiz gün acı haberi yürekleri dağladı. Ünlü isme dair "Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ne kanseriydi?" soruları vatandaşlar tarafından araştıırlıyor. İşte geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan Özlem Sarıkaya Yurt hakkında detaylar...

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

ÖZLEM SARIKAYA YURT HAYATINI KAYBETTİ?

Televizyonların başarılı spiker Özlem Sarıkaya Yurt'tan yıkan haber geldi. Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti. Ünlü spiker 2013 yılında anne olmuştu.

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Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker, bugün meme kanserine yenildi.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Hayatını kaybeden ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt ne kanseriydi?

Ünlü spiker 2013 yılında anne olmuştu.

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