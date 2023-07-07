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Haberler Yaşam Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH'a anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"
Giriş Tarihi: 07.07.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 06:47

Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH'a anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"

Nefsi müdafaa ile kendisine hem fiziksel hem cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp beraat ve tahliye olan Özlem Şin SABAH'a konuştu. Fiziken parmaklıklar ardından çıkan Şin'in ruhu başka bir hapiste. Hala korkuyor ama evlatları için ayakta durmaya çalışıyor. "Hafızamı silmek istiyorum. Bir gecede hayatım altüst oldu. Evlatlarım için hayata tutundum. Eskisi gibi hayatıma devam edemiyorum.

ARZU KAYA
Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH’a anlattı! Hafızamı silmek istiyorum

İstanbul Pendik'te evini boyatmak için anlaştığı arkadaşının bıçak tehdidi ile bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğu Özlem Şin, nefsi müdafaayla saldırganı öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla yargılanıp 14 ayın sonunda beraat edip tahliye olan Şin yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH’a anlattı! Hafızamı silmek istiyorum

"HAFIZAMI SİLMEK İSTİYORUM"
Anlattıklarının içinde geçmişi, geleceği vardı. Anlattıklarında unutmaya çalıştığı o karanlık gece yoktu. Kabus gecesinden önce bir fabrikada personel olarak çalışan, hayatını kendi başına idame ettiren, çok sosyal ve özgüveni yüksek, kendine güvenen bir kadın olduğunu söyledi Özlem Şin.

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Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH’a anlattı! Hafızamı silmek istiyorum

Olay gününü konuşmak, hatırlamak dahi istemeyen genç kadın, duruma dair hislerini çarpıcı bir cümleye sığdırmaya çalıştı. "Hafızamı silmek istiyorum" diyerek...

Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH’a anlattı! Hafızamı silmek istiyorum

"BİR GECEDE HAYATIM ALT ÜST OLDU"
Parmaklıklar ardındaki 14 ayda hayata nasıl tutunduğunu anlatan iki kız çocuğu annesi Özlem Şin, "Allah kimseyi orayla terbiye etmesin. Orası anlatılacak bir yer değil.

Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH’a anlattı! Hafızamı silmek istiyorum

Benim için daha zordu. Gerçek suçluların gideceği bir yerdi ama benim için değildi. Bir gecede hayatım alt üst oldu. Beni orada çocuklarım hayata tutturdu. 'Anne senden başka kimsemiz yok' dediler.

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