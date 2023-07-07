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Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH'a anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"
Giriş Tarihi: 07.07.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
06:47
Özlem Şin korku dolu geceyi SABAH'a anlattı! "Hafızamı silmek istiyorum"
Nefsi müdafaa ile kendisine hem fiziksel hem cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp beraat ve tahliye olan Özlem Şin SABAH'a konuştu. Fiziken parmaklıklar ardından çıkan Şin'in ruhu başka bir hapiste. Hala korkuyor ama evlatları için ayakta durmaya çalışıyor. "Hafızamı silmek istiyorum. Bir gecede hayatım altüst oldu. Evlatlarım için hayata tutundum. Eskisi gibi hayatıma devam edemiyorum.