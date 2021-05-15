PA ve EGM ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 2021 Bekçi alımı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce genç bekçi alımı tarihini gündemlerine alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2021 bekçi alımı için detaylar şöyle;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında detaylar duyurulacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.