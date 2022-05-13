Haberler Yaşam Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:24

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

2022 yılı 7. Dönem PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı gelen son dakika haberiyle açıklandı. Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) katılım sağlayacağı sınavlarla ilgili detalyar bu noktada belli olurken başvuruların ise https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden alınacağı kaydedildi. Bu noktada "PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre başvurularını tamamlayan adaylar 20-24 Haziran arasında giriş belgelerine ulaşacak. Peki, PAEM Sınav Takvimi ile yazılı sınav ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte amirlik sınavı başvuru ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar...