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Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:24

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

2022 yılı 7. Dönem PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı gelen son dakika haberiyle açıklandı. Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) katılım sağlayacağı sınavlarla ilgili detalyar bu noktada belli olurken başvuruların ise https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden alınacağı kaydedildi. Bu noktada "PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Buna göre başvurularını tamamlayan adaylar 20-24 Haziran arasında giriş belgelerine ulaşacak. Peki, PAEM Sınav Takvimi ile yazılı sınav ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte amirlik sınavı başvuru ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar...

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

2022 yılı 7. Dönem PAEM Sınav Takvimi erişime açıldı. Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na başvurular 16-27 Mayıs 2022 tarihleri aralığında alınacak. Bu noktada ise "2022 PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PAEM Sınav Takvimi polis amirliği sınav başvuru tarihleri ve detaylar...

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

PAEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Polis Akademisi resmi sitesine göre; Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır.

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Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Amirlik sınavına başvurular 16-27 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Adaylar başvurularını (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) adresinden gerçekleştirecek.

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?

7. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

Sınav tek oturum halinde 26 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Polis amirliği PAEM sınavı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 PAEM Sınav Takvimi açıklandı! Amirlik sınavı başvuruları ne zaman?
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