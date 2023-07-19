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Haberler Yaşam Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:33

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Türkiye'nin konuştuğu olay Kocaeli'de yaşanmıştı. 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz sanıklar ise beraat etti...

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını beyan ederken, müşteki avukatı da tutuklu sanık Ustael'in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Tutuklu sanık Tuncer Ustael'in avukatı ise yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

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Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yoktur, öldü mü kaldı mı bilgim yok" dedi.

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verdi.


Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Tuncer Ustael ise "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

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