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Haberler Yaşam Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor
Giriş Tarihi: 08.09.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 13:25

Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Müge Anlı'da gündeme getirilen Palu ailesi olayı günlerce konuşuldu. Karar duruşmasında Palu ailesine ceza yağdı. Müge Anlı, enişte Tuncer Ustael hakkında yeni ayrıntılar açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor, ölüm orucuna devam ediyor...

Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Müge Anlı'da masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti.

Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.

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Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu.

Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor

Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

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