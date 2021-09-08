HaberlerYaşamPalu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor
Giriş Tarihi: 08.09.2021 13:24Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 13:25
Palu ailesi yeniden gündeme oturdu! Müge Anlı canlı yayında o ayrıntıyı açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor
Müge Anlı'da gündeme getirilen Palu ailesi olayı günlerce konuşuldu. Karar duruşmasında Palu ailesine ceza yağdı. Müge Anlı, enişte Tuncer Ustael hakkında yeni ayrıntılar açıkladı: Garip garip hareketler yapıyor, ölüm orucuna devam ediyor...