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Haberler Yaşam Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir? Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:03

Pandemi destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir? başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı "" ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile birlikte hakkında sorgulamalar başlarken her geçen gün artmaya da devam ediyor. Bilindiği üzere; geçen sene 1000 TL olarak verilmiş olup bu sene 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak güncellendi. Öte yandan; daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Bu kapsamda; nasıl yapılır? destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal ve sonuç ekranı!

Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

"" ödemesi kapsamında tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye 1100 TL verilecek. Bu kapsamda; nasıl yapılacak, kimlere verilecek ve ne zaman gibi soruların yanıtları, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pandemi sosyal destek parası hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından; parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir? E Devlet ile sonuç ekranı!

Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için '' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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