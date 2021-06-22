Pandemi sosyal destek yardımı e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulaması devam ediyor. Daha önceden 1000 TL olan sosyal yardım parası ihtiyaç sahiplerine belli şartlar karşılığında ödeniyor. Tam Kapanma döneminde başlayan 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve sonuç işlemleri ile birlikte Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!