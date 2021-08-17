HaberlerYaşamPandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor
Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 09:52
Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor
22 yaşındaki Onur Demir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Okulu bitirmesinin ardından İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak memleketi olan Tunceli Çemişgezek Kıraçlar köyüne yerleşti. Burada ihtiyaç kredisi ile tekne satın alan Demir, Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitlerle aylık gelirini 100 bin liraya çıkardı.