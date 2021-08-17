Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

22 yaşındaki Onur Demir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Okulu bitirmesinin ardından İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak memleketi olan Tunceli Çemişgezek Kıraçlar köyüne yerleşti. Burada ihtiyaç kredisi ile tekne satın alan Demir, Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitlerle aylık gelirini 100 bin liraya çıkardı.