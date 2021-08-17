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Haberler Yaşam Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor
Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 09:52

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

22 yaşındaki Onur Demir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Okulu bitirmesinin ardından İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak memleketi olan Tunceli Çemişgezek Kıraçlar köyüne yerleşti. Burada ihtiyaç kredisi ile tekne satın alan Demir, Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitlerle aylık gelirini 100 bin liraya çıkardı.

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, baraj seviyesinin yükselmesiyle kaldığı ada su altında kalınca teknede yaşamını sürdürmeye devam etti.

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Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

Demir, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlamaya başladı.

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Demir, Türkiyenin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan, Keban Baraj Gölünde kereviti, kiraladığı baraj sahasına giderek avlıyor.

Pandemiden kaçtı, bu işe başladı... Ayda 100 bin lira kazanıyor

Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitten ayda 100 bin lira kazanıyor

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