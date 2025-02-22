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'Panel' soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!
Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
09:32
'Panel' soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!
"Panel" soruşturmasında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı raporlara göre şüphelilerin, güvenlik açıklarını istismar ederek kurumların sistemine sızdığı, güvenlik duvarlarını aşıp giriş panellerine erişim sağladığı, plaka sorgulamayla kişisel bilgilere ulaşıp çaldığı verileri organize şekilde sattığı, Trendyol, Getir gibi platformlardan veri çekmeye çalışıp yasa dışı yollarla kazanç elde ettiği ortaya çıktı.