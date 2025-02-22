’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

Üniversite, hastane ve birçok kamu ile özel kurumun ağ güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arayan şüphelilerin, Trendyol ve Getir gibi e-ticaret sitelerinden veri çekme (scraping) planları yaptığı belirlendi. Ayrıca, açtıkları şirketler üzerinden "naylon fatura" düzenlemek için birbirlerine yol gösterdikleri saptandı.