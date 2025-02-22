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Giriş Tarihi: 22.02.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:32

'Panel' soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

"Panel" soruşturmasında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı raporlara göre şüphelilerin, güvenlik açıklarını istismar ederek kurumların sistemine sızdığı, güvenlik duvarlarını aşıp giriş panellerine erişim sağladığı, plaka sorgulamayla kişisel bilgilere ulaşıp çaldığı verileri organize şekilde sattığı, Trendyol, Getir gibi platformlardan veri çekmeye çalışıp yasa dışı yollarla kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA
’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini "Panel" adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi.

’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini "Panel" adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi.

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’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

KURUMLARIN GÜVENLİK AĞINA SIZDILAR

SABAH'ın ulaştığı inceleme raporlarına göre şüpheliler, sosyal mühendislik teknikleriyle sistemlere erişim sağlama yöntemlerini tartışıyordu.

’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

Üniversite, hastane ve birçok kamu ile özel kurumun ağ güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arayan şüphelilerin, Trendyol ve Getir gibi e-ticaret sitelerinden veri çekme (scraping) planları yaptığı belirlendi. Ayrıca, açtıkları şirketler üzerinden "naylon fatura" düzenlemek için birbirlerine yol gösterdikleri saptandı.

’Panel’ soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

PLAKA NUMARASINDAN TÜM HAYATINIZA ULAŞABİLİYORLAR

Şüphelilerin telefonlarında çok sayıda vatandaşın fotoğrafı da bulundu. Mesajlaşmalarda, sadece bir araç plakasından bile kişinin kimlik numarasına, aile bilgilerine, adresine ve özel bilgilerine ulaşabildikleri yazışmalar tespit edildi. Kurdukları yasa dışı sistemle vatandaşların tapu kayıtları, hastane geçmişi, adli sicil kayıtları ve eğitim bilgilerini sorgulayabildikleri belirlendi.

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