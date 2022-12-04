Pantene Altın Kelebek 2022 ödül kazananlar belli oldu mu? Pantene Altın Kelebek kimler ödül kazandı? İşte yıldızı parlayanlar, en iyi kadın - erkek oyuncu ve en iyi dizi ödüllerini kazananlar

Her yıl pek çok dalda verilen Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri bu yıl da hak kazananlara verilecek. Seçilen adaylar arasında jüriler tarafından yapılan oylama sonucunda "Pantene Altın Kelebek 2022 ne zaman, adayları kimler, ödül kazananlar belli oldu mu, kimler ödül kazandı?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

PANTENE ALTIN KELEBEK 2022 NE ZAMAN, ADAYLARI KİMLER, KİMLER ÖDÜL KAZANDI?

"Pantene Altın Kelebek 2022 ne zaman, adayları kimler, ödül kazananlar belli oldu mu, kimler ödül kazandı?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;