Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

PARA KAZANMAK İSTERKEN ELDEKİ PARADAN OLDU



Ancak sonrasında paketlemesi için evine gelecek ürünler bir türlü gelmeyince şüphelenen Tülin C., dolandırıldığını anladı ve ek gelir elde etmek isterken elindeki paradan da oldu. Soluğu savcılıkta alan kadın, kendisini dolandıran şüpheliden şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, dolandırıcının kimliğini tespit etmek için araştırmalar yaptı ve gerçek ortaya çıktı.