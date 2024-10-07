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Giriş Tarihi: 07.10.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 08:05

Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

Para kazanmak için internette gördüğü "paketleme yaparak evden ek gelir imkanı" reklamına tıklayan Tülin C, dolandırıcıların tuzağına ilk adımı attı. Genç kadın, link üzerinden Canet adında bir kişiyle görüşen Tülin C, "kargo" ve "kaparo" adı altında toplamda 15 bin lira para gönderdi. Ürünler evine gelmeyince dolandırıldığını anlayan kadın savcılığa koştu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

Sosyal medya dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Beykoz'da internet üzerinden evden çalışabileceği bir iş arayışına giren Tülin C., olan parasını da saniyeler içinde kaptırınca beyninden vurulmuşa döndü. Mağdur kadın parasını kurtarmak için soluğu savcılıkta aldı.

Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

EK GELİR HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Tülin C., geçtiğimiz yılın başlarında ek gelir elde etmek adına evden çalışabileceği bir iş aramak için çalışmalara başladı. İddiaya göre genç kadın, internette dolaşırken bir sosyal medya platformunda karşısına "paketleme yaparak evden ek gelir imkanı" yazan bir reklam çıkınca mutluluktan havalara uçtu. Hemen reklam linkine tıklayan Tülin C., başına geleceklerden habersizdi.

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Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

PAKETLEME DEĞİL DÜPE DÜZ DOLANDIRICILIK

Linke tıklar tıklamaz telefon ekranında bir mesaj kutusu açıldı, iddiaya göre Tülin C., kendisini Canet Şevlü olarak tanıtan bir kişiyle konuşmaya başladı. Telefondaki kişi paketleme işiyle ilgili birkaç bilgi verdikten sonra kaparo ve kargo ücreti adı altında Tülin C.'den parça parça olmak koşuluyla toplamda yaklaşık 15 bin lira para aldı.

Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

PARA KAZANMAK İSTERKEN ELDEKİ PARADAN OLDU

Ancak sonrasında paketlemesi için evine gelecek ürünler bir türlü gelmeyince şüphelenen Tülin C., dolandırıldığını anladı ve ek gelir elde etmek isterken elindeki paradan da oldu. Soluğu savcılıkta alan kadın, kendisini dolandıran şüpheliden şikayetçi oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, dolandırıcının kimliğini tespit etmek için araştırmalar yaptı ve gerçek ortaya çıktı.

Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan

GERÇEK ŞÜPHELİYİ ELE VEREN BANKA YAZISI

Savcılık, Tülin C.'nin parayı gönderdiği hesaba ait bilgileri ilgili bankadan talep etti. Bankadan gelen cevapsa oldukça şaşırtıcıydı. Hesap bilgileri şüpheli Münevver Ö. adına kayıtlı çıktı. Tülin C.'nin telefonda konuştuğu numaranın sahibi ise Muhammed Ş. olarak tespit edildi. Savcılık iki şüphelinin de ifadelerine başvurdu.

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