Giriş Tarihi: 07.10.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
08:05
Para kazanmak isterken eldeki parasını kaptırdı! Dolandırıcılardan akılalmaz plan
Para kazanmak için internette gördüğü "paketleme yaparak evden ek gelir imkanı" reklamına tıklayan Tülin C, dolandırıcıların tuzağına ilk adımı attı. Genç kadın, link üzerinden Canet adında bir kişiyle görüşen Tülin C, "kargo" ve "kaparo" adı altında toplamda 15 bin lira para gönderdi. Ürünler evine gelmeyince dolandırıldığını anlayan kadın savcılığa koştu.