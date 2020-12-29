Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

Parası yetmedi, evinde otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

28 yaşındaki makine mühendisinin en büyük hayallerinden biri sahibi olmaktı. İtalyan marka, genç mühendisin çocukluğundan beridir favorisiydi. Aklında Lamborghini Aventador modeli vardı. Fakat genç mühendis bu lüks otomobili alacak ekonomik güce sahip değildi. Bu yüzden evdeki eski aracını Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. En başında arkadaşlarına bu fikrini açtığında dalga konusu olan genç mühendis, otomobilini ortaya çıkardığında başta arkadaşlarından olmak üzere çevreden büyük ilgi ve şaşkınlık topladı. İşte genç makine mühendisinin akıl almaz çalışmasından kareler...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 18:21
Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

Ferrari, , Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi.

Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını 'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen makine mühendisi, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmedi, evinde Lamborghini otomobil yaptı! Arabayı görenler şaşkına döndü

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

SON DAKİKA