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Giriş Tarihi: 22.06.2021 02:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 02:01

Parası yetmeyince evde yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!

, , , , , Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

hayranı 28 yaşındaki makine mühendisi oldukça pahalı olan bu lüks otomobili alacak parayı bulamayınca evdeki eski aracını Aventador'a dönüştürdü. En başında arkadaşlarına bu fikrini açtığında dalga konusu olan genç mühendis, otomobilini ortaya çıkardığında başta arkadaşlarından olmak üzere çevreden büyük ilgi ve şaşkınlık topladı. İşte genç makine mühendisinin akılalmaz çalışmasından kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını 'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

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Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen makine mühendisi, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Arabasını 'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

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