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Parayı kim çalmış olabilir? Bütün bu sorunun cevabı arıyor...

Detayların doğru cevabı söylediği ve sadece bu detayları görebilenlerin çözebildiği 9 soruluk beyin egzersizi kullanıcıları arasında oldukça popüler.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 01:47
Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...
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Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

1. Parayı kim çaldı?

Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda;

Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur.

Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur.

Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler.

Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Hırsız kimdir?

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Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

2. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

3. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

4. Oyuncağı kim çaldı?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

5. Seri katil

Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.

Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

Parayı kim çalmış olabilir? Bütün sosyal medya bu sorunun cevabı arıyor...

6. Kimyagerin gizemli ölümü

Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder.

Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?

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