Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

29 Temmuz Pazartesi
10.00 Atıcılık branşında (Trap) - Oğuzhan Tüzün yarışacak.
10.15 Atıcılık branşında (10m Havalı Tabanca) Karma Takım yar alacak.
9:30 - 14.00 - 19.30 Badminton branşında Neslihan Yiğit Arın yarışacak.
12.00 - 16.30 - 21.00 Boks branşında 60kg - Gizem Özer yarışacak.
10.30 - 20:00 Eskrim branşında Nisanur Erbil yarışacak.
10.30 -15:15 Okçuluk branşında (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış yarışacak.
11.00 - 21:00 Masa Tenisi branşında Sibel Altınkaya yarışacak.
10.00 Voleybol branşında Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı gerçekleşecek.
13.00 Yelken branşında (IQ Foil) Merve Vatan yarışacak.
12.00 Yüzme branşında 800m Serbest - Kuzey Tunçelli yarışacak.
22.00 Yüzme branşında 100m Sırtüstü - Berke Saka yarışacak.