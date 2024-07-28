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Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:47

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

2024 Paris Olimpiyatları 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı. 102 Türk sporcunun da katıldığı 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz atıcılık, artistik jimnastik, badminton, boks, eskrim, judo gibi branşlarda mücadele edecek. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta? İşte Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye programı…

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında 204 ülkeden giden on binlerce sporcu farklı branş ve dallarda yarışarak ülkesini temsil ediyor. Bu kapsamda Türk sporcuların etkinlik ve programları merak ediliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı ile sporcularımızın müsabaka takvimi.

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

TÜRK SPORCULAR NE ZAMAN YARIŞACAK?

28 Temmuz Pazar

10.30 Atıcılık branşında 10m Havalı Tabanca - İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ile 10m Havalı Tabanca - Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan yarışacak.

9.30 - 14.00 - 19.30 Badminton branşında Neslihan Yiğit Arın mücadele verecek.

12.00 - 16.30 - 21.00 Boks branşında 71kg'da Tuğrulhan Erdemir yarışacak.

11.00 - 17:00 Judo branşında 66kg - Muhammed Demirel yarışacak.

10.00 Kürek branşında Elis Özbay yarışacak.

11.00 - 21.00 Masa Tenisi branşında Sibel Altınkaya olacak.

13.00 Yelken branşında Merve Vatan yarışacak.

13.10 - 22:30 Yüzme branşında (100m Sırtüstü) - Berke
Saka yarışacak.

22.30 Yüzme branşında (100m Kurbağalama) - Berkay Ömer Öğretir mücadele edecek.

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Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

29 Temmuz Pazartesi

10.00 Atıcılık branşında (Trap) - Oğuzhan Tüzün yarışacak.

10.15 Atıcılık branşında (10m Havalı Tabanca) Karma Takım yar alacak.

9:30 - 14.00 - 19.30 Badminton branşında Neslihan Yiğit Arın yarışacak.

12.00 - 16.30 - 21.00 Boks branşında 60kg - Gizem Özer yarışacak.

10.30 - 20:00 Eskrim branşında Nisanur Erbil yarışacak.

10.30 -15:15 Okçuluk branşında (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış yarışacak.

11.00 - 21:00 Masa Tenisi branşında Sibel Altınkaya yarışacak.

10.00 Voleybol branşında Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı gerçekleşecek.

13.00 Yelken branşında (IQ Foil) Merve Vatan yarışacak.

12.00 Yüzme branşında 800m Serbest - Kuzey Tunçelli yarışacak.

22.00 Yüzme branşında 100m Sırtüstü - Berke Saka yarışacak.

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK?
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyatlarda bireysel yarışmaların yanı sıra klasik yay erkekler takım müsabakalarında da madalya mücadelesi verecek.

Olimpiyatlarda üçüncü kez boy gösterecek Mete Gazoz, Türkiye'nin Paris 2024'teki en önemli madalya umutlarından biri konumunda. Mete Gazoz 4 Ağustos'ta bireysel erkeklerde mücadele edecek.

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