Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı: 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta?

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında 204 ülkeden giden on binlerce sporcu farklı branş ve dallarda yarışarak ülkesini temsil ediyor. Bu kapsamda Türk sporcuların etkinlik ve programları merak ediliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları Türk sporcuların programı ve müsabakaları ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar Türkiye Programı ile sporcularımızın müsabaka takvimi.