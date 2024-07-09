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PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:30
Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşen 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Bu noktada Paris Olimpiyat oyunları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak? İşte, 2024 Paris Olimpiyatları başlangıç tarihi!