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Haberler Yaşam PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:30

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşen 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Bu noktada Paris Olimpiyat oyunları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak? İşte, 2024 Paris Olimpiyatları başlangıç tarihi!

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Paris Olimpiyatları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Paris Olimpiyat Oyunları meşalesi geçtiğimiz ay yakılmıştı. Milli sporcularımızın da katılacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme gibi birçok dalda Paris'te madalya mücadelesi verecek. Peki, Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak

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PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

PARİS OLİMPİYATLARI'NA TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Türkiye; atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede şu ana kadar 55 milli sporcuyla kota aldı.

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