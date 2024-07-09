PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2024 | Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Paris Olimpiyatları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Paris Olimpiyat Oyunları meşalesi geçtiğimiz ay yakılmıştı. Milli sporcularımızın da katılacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme gibi birçok dalda Paris'te madalya mücadelesi verecek. Peki, Paris Olimpiyat oyunları ne zaman ve nerede başlıyor, Türkiye'den kaç sporcu katılacak?