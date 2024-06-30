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Haberler Yaşam Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 21:54

Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti. Bu noktada PAris Sendromu nedir araştırılıyor. Peki, Paris Sendromundan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir?

Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Paris Sendromu sorusunun şıkları arasında Türkiye, ABD, Rusya, Japonya yer aldı. İşte, doğru cevap...

Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

PARİS SENDROMU NEDİR?

Paris sendromu, Paris'e tatile ya da gezmeye giden turistlerin, Paris'in bekledikleri gibi olmadığını görünce yaşadıkları hayal kırıklığı hissine verilen addır. Bu durum, genellikle bir kültür şoku çeşidi olarak tanımlanır.

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Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Sendrom, genel olarak sadece Japon turistlerde görülse de, Güney Kore, Çin ve Singapur gibi Asya ülkelerinin turistlerinde de görülebilir.

Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
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