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Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
21:54
Paris Sendromu nedir, en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti. Bu noktada PAris Sendromu nedir araştırılıyor. Peki, Paris Sendromundan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenir?