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Haberler Yaşam Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:15

Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

'de parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde, iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştı. Olayda bir kişi silahtan çıkan mermilerle diğer kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

Olay, dün saat 18:00 sıralarında , Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda meydana geldi. İddaya göre, Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında sözlü tartışma çıktı.

Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

Tartışmanın alevlenmesiyle Selçuk Akçam, silahını çekerek Ali Erdem Aymutlu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne, biriside bacağına isabet etti.

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Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

O sırada bıçağını çeken Aymutlu, Akçam'ı ayağından ve göğsünden bıçakladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tartışmayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile çekim yaptığı esnada silahla vurulma anını saniye saniye çekti. Panik haliyle çocuğunu yanına alan vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

Çocuğunun ise korku içinde "Baba gitmeyelim" demesi duyuldu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

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