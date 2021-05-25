Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ



Tartışmayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile çekim yaptığı esnada silahla vurulma anını saniye saniye çekti. Panik haliyle çocuğunu yanına alan vatandaş olay yerinden uzaklaştı.