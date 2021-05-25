HaberlerYaşamParkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:14Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:15
Parkta çocukların gözü önünde dehşet saçtılar! O anlar kamerada
Ümraniye'de parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde, iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştı. Olayda bir kişi silahtan çıkan mermilerle diğer kişi de bıçaklanarak yaralandı.