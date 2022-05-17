Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

'BAYILMIŞIM, UYANDIĞIMDA POTA ÜZERİMDEYDİ'



Olay anını ve sonrasını tam hatırlayamadığını belirten Sefa Eren Tunçel, "Basketbol oynuyordum, potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, potaya asılma gibi bir durumum olmadı. Sonrası yok ben de. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım, pota üzerinde duruyordu.