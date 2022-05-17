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Haberler Yaşam Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:04

Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

Samsun'un Atakum ilçesinde basketbol oynadığı parkta, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralanan lise öğrencisi Sefa Eren Tunçel'in (16), dişi kırıldı, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. Ailesi, belediyeden şikayetçi olan Tunçel, "Potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum. Böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" dedi.

DHA
Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

PARKTA KABUSU YAŞADI: TEMASIM OLDU, SONRASINI HATIRLAMIYORUM

Olay, 10 Mayıs'ta ilçenin İstiklal Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşıyla basketbol oynayan Sefa Eren Tunçel, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralandı.

Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

Dişi kırılan, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluşan Tunçel, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

Tunçel, tedavisi sonrası taburcu edilirken, demir ve kaynak aksamında paslanmalar olduğu görülen potanın onarılıp, kurulmasına mahallede yaşayanlar karşı çıktı.

Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

Tunçel ailesinin şikayetiyle soruşturma başlatılırken, aynı parkta 5 yıl önce pota devrilmesi sonucu bir çocuğun daha yaralandığını iddia eden bölgede yaşayanlar duruma tepki gösterdi.

Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum

'BAYILMIŞIM, UYANDIĞIMDA POTA ÜZERİMDEYDİ'

Olay anını ve sonrasını tam hatırlayamadığını belirten Sefa Eren Tunçel, "Basketbol oynuyordum, potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, potaya asılma gibi bir durumum olmadı. Sonrası yok ben de. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım, pota üzerinde duruyordu.

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