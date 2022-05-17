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Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:02
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
13:04
Parkta kabusu yaşadı: Temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum
Samsun'un Atakum ilçesinde basketbol oynadığı parkta, smaç esnasında devrilen potanın demir bloğu altında kalarak yaralanan lise öğrencisi Sefa Eren Tunçel'in (16), dişi kırıldı, kolu ve kaburgasında çatlaklar oluştu. Ailesi, belediyeden şikayetçi olan Tunçel, "Potaya smaç bastım. Çok hafif bir temasım oldu, sonrasını hatırlamıyorum. Böyle olduğunu bilsem asla oynamazdım" dedi.