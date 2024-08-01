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Giriş Tarihi: 01.08.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 08:51

Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bir parkın kafesinde vahşet yaşandı. Cani şahıs pompalı tüfekle Veysel Çağıl'ı öldürdü. Samet Bozkafa'yı ise yaraladı.

DHA
Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bir parktaki cinayet kan dondurdu. Şüpheli şahıs 1 kişiyi öldürdü 1 kişiyi ise yaraladı.

Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

PARKTA POMPALI TÜFEKLE VAHŞET!

Çorum'da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan Veysel Çağıl (30) öldü, Samet Bozkafa (34) ise yaralandı.

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Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

Olay dün akşam Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi.

Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

Samet Bozkafa ve Veysel Çağıl, parktaki kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Parkta pompalı tüfekle vahşet! 1 ölü, 1 yaralı

Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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