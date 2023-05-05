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Haberler Yaşam Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 12:52

Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

Mide bulandıran olay 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. 24 yaşındaki M. A., 19 yaşındaki sevgilisi A. A. ile bir eğlence mekanına gitti. Genç çift, eğlendikten sonra A. A.'nın evine geçti. 24 yaşındaki M. A., sevgilisiyle iliişkiye girmek istedi ancak genç kız istemedi. M. A., reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

DHA
Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

Olay, 30 Nisan'da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti.

Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ

İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı.

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Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

SERBEST BIRAKILDI

Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: "1,5 aydır birlikteydik. Ayrılıp, barışmıştık. Daha önce de şiddete meyilli bir hareketi olmuştu. Parti çıkışı başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Kafası güzeldi, hepimiz alkol almıştık.

Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

'YAPMA DEMEME RAĞMEN...'

Arkadaşım tuvalete gitti. Bu sırada M.A., bana cinsel anlamda yaklaşmaya başladı. 'Yapma' dememe rağmen, beni kendisine doğru çekti. Kolumdan tutuyordu. 'Bırak' diyerek karşı koltuğa geçtim. Açıkça istemediğimi söyledim.

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