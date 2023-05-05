Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...

Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı: "1,5 aydır birlikteydik. Ayrılıp, barışmıştık. Daha önce de şiddete meyilli bir hareketi olmuştu. Parti çıkışı başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Kafası güzeldi, hepimiz alkol almıştık.