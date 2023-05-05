Haberler
Yaşam
Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
12:52
Parti çıkışı sevgilisiyle ilişkiye girmek istedi: Reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...
Mide bulandıran olay 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. 24 yaşındaki M. A., 19 yaşındaki sevgilisi A. A. ile bir eğlence mekanına gitti. Genç çift, eğlendikten sonra A. A.'nın evine geçti. 24 yaşındaki M. A., sevgilisiyle iliişkiye girmek istedi ancak genç kız istemedi. M. A., reddedilince genç kıza öyle şeyler yaptı ki...