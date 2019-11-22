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  • Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!

Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!

Paslı satırla sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada paylaşılan çılgınlıklar ve ilginçliklere her gün bir yensi daha ekleniyor. Bu kez ünlü Youtuber sayfasında paslı bir satırın değişimi paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü. Youtube'da sayfasıyla paylaşımlar yapan adam çöpte bulduğu satırı yenilemeye karar verdi. Satır o kadar paslıydı ki yer yer 2 santimetreyi buluyordu pas.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:40
Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!

İyi bir çelikten oluşan satır hala işgörür vaziyetteydi. İşlemlerin başlamasıyla bitmesi 3 saati buldu.

Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!

Sonuç ise gerçekten şaşırtıcı!

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Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!
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Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!
Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!
Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!
Paslı bir satırla sosyal medyada milyonlarca kez izlendi!
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