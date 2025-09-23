Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?
Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:30

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları, bilinen bir diğer ismiyle pastırma yazı yılda birkaç kez yaşanır, bazen ise hiç görülmeyebilir. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer? İşte, detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu tarihlerde gerçekleştir. Bu tarihlerde gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla yüksek olduğu gözlemlenir. Peki, Pastırma yazı bu yıl olacak mı, ne zaman?

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle ekim sonu ile kasım ayı ortaları arasında etkili oluyor ve ortalama 5 ila 10 gün sürebiliyor. Bu süreçte gündüzleri güneşli ve sıcak, geceleri ise serin bir hava yaşanıyor. Uzmanlara göre, bu yıl da pastırma sıcaklarının ekim ayının son günlerinde başlayarak kasım ayının ilk haftasında etkisini göstermesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların gündüzleri mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağını, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde belirgin bir artış hissedileceğini vurguluyor. Ancak uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerindeki ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlatıyor.

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları, doğada yaprak dökümünün hızlandığı, gökyüzünün berraklaştığı ve güneşin gündüzleri daha parlak hissedildiği kısa ama keyifli bir dönem olarak biliniyor.

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?