Haberler
Yaşam
PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?
Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:30
PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2025 | Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer?
Pastırma sıcakları, bilinen bir diğer ismiyle pastırma yazı yılda birkaç kez yaşanır, bazen ise hiç görülmeyebilir. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürer? İşte, detaylar...