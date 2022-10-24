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Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:19

Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, kıştan önce havaların kısa süreli olarak ısındığı pastırma sıcaklarını araştırır oldu. Pek çok kişi Kasım ayına yaklaşırken "Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ifade hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim olarak biliniyor. Peki, 2022 Pastırma sıcakları yazı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte pek çok ülkede farklı isimlerle adlandırılan bu mevsimsel sürecin tarihi.

Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pastırma sıcakları halk arasında merak konusu haline geldi. Sonbahar mevsiminin yavaş yavaş etkilerini gösterdiği şu günlerde pastırma sıcaklarının yaşandığı tarihler araştırma konusu haline geliyor. Bu kapsamda "2022 Pastırma sıcakları yazı ne zaman, ayın kaçında başlıyor?" soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.

Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına yol açar.

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Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

NEDEN PASTIRMA SICAKLARI DENİR?

Pastırma yazı adlandırmasının sebebi, ülkemizde pastırmanın bu dönemde hazırlanmasıdır. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebiyle pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma yazı, ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında görülebilir. Birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşlidir, geceler soğuktur.

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