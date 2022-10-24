Haberler Yaşam Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:19

Pastırma sıcakları yazı 2022 ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, kıştan önce havaların kısa süreli olarak ısındığı pastırma sıcaklarını araştırır oldu. Pek çok kişi Kasım ayına yaklaşırken "Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ifade hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim olarak biliniyor. Peki, 2022 Pastırma sıcakları yazı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte pek çok ülkede farklı isimlerle adlandırılan bu mevsimsel sürecin tarihi.