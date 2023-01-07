Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim?

Romantik komedi türündeki yapımlara ilgisi olan vatandaşlar konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. İşte Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ve oyuncuları PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır. PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI Tolga Çevik - Sinan Ezgi Mola - Eylül Murat Başoğlu - Faruk Erkan Can - Arif Ersin Korkut - Lokman