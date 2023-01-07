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Giriş Tarihi: 07.01.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 10:57

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim?

Başrollerini Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın paylaştığı 'Patron Mutlu Son İstiyor'bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Peki Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne, oyuncuları kim? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekiliyor?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim?

Romantik komedi türündeki yapımlara ilgisi olan vatandaşlar konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. İşte Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ve oyuncuları

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim?

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

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Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim?
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