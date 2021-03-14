Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu cumartesi, bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 1 Mart tarihi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme, yeni kararları da beraberinde getirdi. Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İstanbul gibi yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise 13-14 Mart bu Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.