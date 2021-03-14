Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! 1 Mart tarihi ile birlikte başlayan normalleşme süreci, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorularını da beraberinde getirdi. Son alınan kararlarla birlikte, iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi gününün yanı sıra Pazar günü de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesine ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…