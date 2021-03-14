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Haberler Yaşam Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! Hafta sonu, bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü olan iller belli oldu! Hafta sonu, bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar olan iller açıklandı! 1 Mart tarihi ile birlikte başlayan normalleşme süreci, bu hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorularını da beraberinde getirdi. Son alınan kararlarla birlikte, iller risk durumuna göre düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi gününün yanı sıra Pazar günü de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesine ilişkin detaylar ise tarafından yayınlanacak. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…

Giriş Tarihi: 14.03.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:38
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu cumartesi, bu Pazar var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 1 Mart tarihi ile birlikte başlayan kademeli normalleşme, yeni kararları da beraberinde getirdi. Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İstanbul gibi yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise 13-14 Mart bu Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu! 13-14 Mart Cumartesi Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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