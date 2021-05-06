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Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:31

, ? açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında pazarların çalışma durumu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında manav, bakkal, kasap, market gibi işletmeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli saat aralığında hizmet veriyor. 17 günü kapsayan tam kapanma döneminde ise Pazar yerlerinin çalışma saatleri merak edilirken tam kapanmada , ne zaman ve hangi gün açık olacak sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak yayınlanan genelgede sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabileceği duyuruldu. Bu kapsamda; Pazarlar açık mı, ? Tam kapanmada pazarlar ne zaman ve hangi gün açık olacak?

Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağında Pazarlar açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak?

Pazarların çalışma durumu ile ilgili sorgulamalar son günlerde sık sık sorgulanıyor. Meyve sebze işçisi ve ihracatçısı konuya yönelik olarak pazarların açık olup olmama durumu araştırırken yeni yayınlanan Pazar yerleri genelgesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerde olduğu gibi yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecekken başka ürünlerin satışına müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda; , ? Tam kapanmada pazarlar ne zaman ve hangi gün açık olacak? İşte pazarların çalışma durumu ve saatlerine ilişkin detaylar…

Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağında Pazarlar açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak?

PAZARLAR AÇIK MI, PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Pazar Yerleri Genelgesi gönderilirken pazarların çalışma durumu merak edildi. Yayınlanan genelge kapsamında pazarların 8-15 Mayıs tarihleri arasında açık olacağı duyuruldu. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

PAZARLARDA HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

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Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağında Pazarlar açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak?

TAM KAPANMADA PAZARLAR NE ZAMAN VE HANGİ GÜN AÇIK OLACAK?

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

DENETİM YAPILACAK!

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

Pazarlar açık mı, pazar yerleri ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağında Pazarlar açık mı, ne zaman ve hangi gün açık olacak?

PAZARLARDA TEMAS YOK!

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.

PAZARCILAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Pazar yerlerine yönelik her türlü tedbirin; Vali/Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlancak ve sahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.

Başta zabıta görevliler ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilecek.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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