Pazarlıkla siyaset yapılır ama lider olunmuyor: Muhalefet kendini sorgulamalı | Mahmut Övür yazdı

Hatırlayın 6'lı Masa'yı destekleyen siyasi analistler, gazeteciler hep birlikte; muhalefette siyasi çeşitliliğin arttığından, yeni bir konsensüs oluştuğundan ve yeni döneme damgasını vuracak çok sayıda "lider" adayı olduğundan söz ediyorlardı.

Kimler yoktu ki... Başta tabii siyaset mühendisliğinde birinciliği kimselere bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Öyle ki, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Göle bile onu dünyaya yeni çoğulcu lider olarak sunuyordu.

İkinci sırada şimdi partisini CHP'nin kuyruğuna taktığı için saçını başını yolan Meral Akşener vardı. Bir kadın genel başkan olarak el üstünde tutuluyor ve o da "Geleceğin başbakanı olacağım" diye yeri göğü inletiyordu. Gerçi bir ara "faili meçhullerin" sorumlusu ve "faşist" bile ilan edildi, üzerine sifon çekildi ama yine de geleceği parlak görülen önemli "lider" adaylarından biri olarak görülüyordu.