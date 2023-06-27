Pazarlıkla siyaset yapılır ama lider olunmuyor: Muhalefet kendini sorgulamalı | Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, seçim sonrası muhalefet kanadında başlayan 'değişim' tartışmalarına değindi. AK Parti'nin değişimi öngören ve sürekli kendisini yenileyen bir parti olduğu için 21 yıl sonra bile seçim kazanmayı başardığına dikkat çeken Mahmut Övür, "Ancak aynı değişim iradesini CHP ve birlikte yol yürüdüğü siyasi partilerde görmek mümkün değil." dedi. Seçim öncesi 6'lı masayı destekleyen siyasi analistlerin, muhalefette yeni döneme damgasını vuracak çok sayıda "lider" adayı olduğundan söz ettiğini ifade eden Mahmut Övür, önemli değerlendirmelerde bulundu.