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Haberler Yaşam Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul'da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:52

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul'da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olmaya başlayan kar yağışıyla beraber Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Öğreci ve veliler bu noktada gözünü Valilik açıklamasına çevirdi. Meteoroloji hava durumu uyarılarında megakent için peş peşe uyarılar vermişti. Ardından Vali Yerlikaya okulların Cuma günü için tatil olmasınak karar verildiğini ifade rtti. Peki, 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi oldu, olacak mı? Valilik açıklaması ile Pazartesi okul var mı, yok mu, kar tatili oldu mu? İşte son gelişmeler…

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul’da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların pazartesi günü eğitime devam edip etmeyeceği konusu gündemdeki yerini aldı. Cuma günü beklentilere tedbiren eğitime bir günlük ara verildiğini Vali Yerlikaya duyurmuştu. 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi oldu, olacak mı? soruları bu noktada öğrenci ve veliler tarafından yanıt arıyor. İşte okullarla ilgili son dakika gelişmeleri ve valilik açıklamaları…

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul’da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklama şöyle;

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Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul’da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz böyle bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul’da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

VALİ ALİ YERLİKAYA VATANDAŞLARI UYARDI!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor

Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul’da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

18 MART 2022 İSTANBUL HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Kocaeli, Sakarya ile Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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