Haberler Yaşam Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul'da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:52

Pazartesi günü okullar tatil mi, İstanbul'da 21 Mart 2022 okul var mı yok mu? Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları geliyor!

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olmaya başlayan kar yağışıyla beraber Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Öğreci ve veliler bu noktada gözünü Valilik açıklamasına çevirdi. Meteoroloji hava durumu uyarılarında megakent için peş peşe uyarılar vermişti. Ardından Vali Yerlikaya okulların Cuma günü için tatil olmasınak karar verildiğini ifade rtti. Peki, 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil mi oldu, olacak mı? Valilik açıklaması ile Pazartesi okul var mı, yok mu, kar tatili oldu mu? İşte son gelişmeler…