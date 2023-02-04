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Haberler Yaşam Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:47

Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

Yoğun kar yağışı dolayısıyla vatandaşlar Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının kent genelinde etkisini göstermesi nedeniyle Şanlıurfa Valiliği vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Diyarbakır Şanlıurfa yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı sorusu gündem konusu oldu. Peki, Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte Valilik açıklamaları…

Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

Şanlıurfa'da meydana gelen yoğun tipi ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle vatandaşlar Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Sömestr tatilinin biteceği, ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü hakkında güncel duyurular takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Şanlıurfa'da okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Meteoroloji'nin ve Valiliğin güncel duyuruları.

Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C) En Yüksek
(°C)
Şanlıurfa Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 3
Siverek Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 3
Hilvan Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 3
Ceylanpınar Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 4
Suruç Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 3
Viranşehir Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 2
Bozova Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 3
Birecik Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 6
Halfeti Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 1
Harran Akşam saatlerine kadar kar yağışlı. 2
Akçakale Akşam saatlerine kadar kar yağışlı 3
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Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının görüldüğü kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Doğu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şanlıurfa-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı.

Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun zamandandır beklenen kar yağışı merkez ve kırsal mahallelerde başladı. Sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürürken, ulaşımda da aksaklıklara neden oldu. Özelikle ilçe merkezinde bulunan yokuşlarda araçlar zorlukla ilerlerken, karda kalan birçok otomobili vatandaşlar iterek, kurtarmaya çalıştı.

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