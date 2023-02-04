Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

Yoğun kar yağışı dolayısıyla vatandaşlar Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının kent genelinde etkisini göstermesi nedeniyle Şanlıurfa Valiliği vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Diyarbakır Şanlıurfa yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı sorusu gündem konusu oldu. Peki, Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi? İşte Valilik açıklamaları…