Pazartesi Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı?

Şanlıurfa'da meydana gelen yoğun tipi ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle vatandaşlar Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Sömestr tatilinin biteceği, ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat Pazartesi günü hakkında güncel duyurular takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Şanlıurfa'da okul var mı, Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Meteoroloji'nin ve Valiliğin güncel duyuruları.