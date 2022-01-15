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Haberler Yaşam PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 14:03

PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken PCR testi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. THY'nin iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırınca yolcular için HES kodunun ibraz edilmesi yeterli oldu. Daha önceden de Bakan Koca hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırıldığını bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını duyurmuştu. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı, ne zaman bitecek? PCR testi nedir, kimlere uygulanacak? İşte yanıtı…

PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı son günlerde sık sık gündeme geliyor. Son olarak THY, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Yolcuların HES kodu ibrazı yeterli olacak. Bilindiği üzere bu test kişilerde Covid-19'un pozitif ya da negatif olduğunu ölçen tanı testi, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek amacı ile yapılıyor. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi nedir, kimlere uygulanacak?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Son dakika gelişmelerine göre, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından şöyle açıklama yapmıştı;

"PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak"

Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

THY'DEN PCR TESTİ KARARI! İÇ HAT UÇUŞLARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

PCR TESTİ NEDİR, KİMLERE UYGULANACAK?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler ve birçok etkinliğe katılabilmeleri için PCR testi talep ediliyordu. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak. PCR testi zorunluluğu kalktı.

PCR testi zorunluluğu kalktı mı, son durum ne? Aşısızlar için PCR test şartı kalktı mı, kimlere uygulanacak?
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