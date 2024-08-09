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Giriş Tarihi: 09.08.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:11

Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın yaşadığı sağlık problemi sebebiyle gündeme geldi. Daha önce kalp krizi geçiren Peker Açıkalın sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu. Peki, Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak televizyon dünyasının sevilen yüzleri arasına giren, daha sonra Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler gibi filmlerde yer alan Peker Açıkalın sağlık durumu ve hastalığı ile gündem konusu oldu. Ünlü oyuncunun son durumunu merak edenler Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte detaylar.

Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

PEKER AÇIKALIN SAĞLIK DURUMU

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın'dan bir kez daha üzen haber geldi.

Magazin Burada'nın haberine göre; beyin kanaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edilen Açıkalın'ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, 1 Mart 1963 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul Florya'da geçen Açıkalın, 3 çocuklu bir ailede büyüdü.

İlkokul çağlarından beri sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra büyük ustalarla çalışma imkanı buldu. Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yaptı.

Peker Açıkalın, ilk kez 1982 yılında 'Kim Bunlar?' adlı televizyon programı ile ekranlarda yerini aldı. Kısa zamanda seyircinin günlünü kazanan yetenekli oyuncu Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe dizilerinde canlandırdığı rollerle hafızalara kazındı.

Akalın, hayat verdiği her karakteri seyirciye sevdirerek oyunculuk kariyerini ödüllerle de taçlandırdı. 2003 yılında Kolay Para adlı filmde canlandırdığı Ender karakteriyle 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2007 yılında ise başarılarına 34. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Ödülünü ekledi.

Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Diziler

1989: Kim Bunlar

1991: İşte Onlar

1992: Deli Dolu

1994: Gülşen Abi - Alper

1995/1998/2000: Çiçek Taksi - Ömer Şen

2002: Ev Hali - Oral

2002-2005: Ekmek Teknesi - Cengiz

2006-2007: Avrupa Yakası - Gaffur Aksoy

2007: Yalan Dünya - Nibun

2008: Mert ile Gert - Cenabettin Seçkin

2010: Yahşi Cazibe - Peker Pekmez

2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı - Ziya

2018: Ege'nin Hamsisi - Horoz Ağa

2023: Başım Belada - Konuk oyuncu

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Filmler

1999: Kara Kentin Çocukları - Özgür

2002: Kolay Para - Ender

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Psiko

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Psiko

2005: O Şimdi Mahkum - Erketeci

2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Bahattin

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Psiko

2006: Maskeli Beşler: Irak - Bahattin

2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2 - Ercüment

2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs - Bahattin

2008: Destere - Hayrettin

2009: Türkler Çıldırmış Olmalı - Kadir

2014: Gülcemal - Gülcemal

2014: Polis Akademisi Alaturka - Kinyas

2017: Vezir Parmağı - Nazik

2018: Baba 1.5 - Seyfi

2018: Karımı Gördünüz Mü? - Hakkı Geçer

2024: Türkler Çıldırmış Olmalı 2 - Kadir

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