Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Diziler
1989: Kim Bunlar
1991: İşte Onlar
1992: Deli Dolu
1994: Gülşen Abi - Alper
1995/1998/2000: Çiçek Taksi - Ömer Şen
2002: Ev Hali - Oral
2002-2005: Ekmek Teknesi - Cengiz
2006-2007: Avrupa Yakası - Gaffur Aksoy
2007: Yalan Dünya - Nibun
2008: Mert ile Gert - Cenabettin Seçkin
2010: Yahşi Cazibe - Peker Pekmez
2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı - Ziya
2018: Ege'nin Hamsisi - Horoz Ağa
2023: Başım Belada - Konuk oyuncu
Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Filmler
1999: Kara Kentin Çocukları - Özgür
2002: Kolay Para - Ender
2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Psiko
2004: Hababam Sınıfı Askerde - Psiko
2005: O Şimdi Mahkum - Erketeci
2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Bahattin
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Psiko
2006: Maskeli Beşler: Irak - Bahattin
2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2 - Ercüment
2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs - Bahattin
2008: Destere - Hayrettin
2009: Türkler Çıldırmış Olmalı - Kadir
2014: Gülcemal - Gülcemal
2014: Polis Akademisi Alaturka - Kinyas
2017: Vezir Parmağı - Nazik
2018: Baba 1.5 - Seyfi
2018: Karımı Gördünüz Mü? - Hakkı Geçer
2024: Türkler Çıldırmış Olmalı 2 - Kadir