Peker Açıkalın sağlık durumu: Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın kimdir, hastalığı ne?

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, 1 Mart 1963 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul Florya'da geçen Açıkalın, 3 çocuklu bir ailede büyüdü.

İlkokul çağlarından beri sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra büyük ustalarla çalışma imkanı buldu. Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yaptı.

Peker Açıkalın, ilk kez 1982 yılında 'Kim Bunlar?' adlı televizyon programı ile ekranlarda yerini aldı. Kısa zamanda seyircinin günlünü kazanan yetenekli oyuncu Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe dizilerinde canlandırdığı rollerle hafızalara kazındı.

Akalın, hayat verdiği her karakteri seyirciye sevdirerek oyunculuk kariyerini ödüllerle de taçlandırdı. 2003 yılında Kolay Para adlı filmde canlandırdığı Ender karakteriyle 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2007 yılında ise başarılarına 34. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Ödülünü ekledi.