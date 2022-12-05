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Haberler Yaşam Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:29

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Pele öldü mü soruları yanıt arıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sürerken, dünya tarihinin en büyük futbolcularından Pele'nin sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan futbolcunun durumu kritik. Pele'nin hastalığı belli olurken, herkes Pele ne kanseri sorusunu yöneltmekte. Gelen son bilgiler, Pele'nin kemoterapiye olumlu yanıt vermediği yönünde. Kanserle mücadele eden yıldız futbolcu için geri sayım başladı. Peki, Pele öldü mü, son durumu ne? Pele sağlık durumu ne, kaç yaşında? İşte detaylar…

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Pele'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, Dünya Kupası oynanırken dünya tarihinin en büyük futbolcularından birinin ölme ihtimali, birçok futbol hayranını korkutuyor. Birçok vatandaş, Pele öldü mü, son durumu ne? sorusunu yöneltmekte. Pele'nin hastalığı gittikçe yayılırken, Brezilya adına Dünya Kupalarında en çok gol atan oyuncu için yapılan açıklamalar iç açıcı değil. Peki, Pele'nin sağlık durumu ne, ne kanseri? İşte detaylar…

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

PELE SAĞLIK DURUMU NE YÖNDE?

Brezilya basınında dün çıkan, efsane futbolcunun kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı yönündeki haberler üzerine, Pele'nin tedavi gördüğü İsrail Albert Einstein Hastanesinden eski futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

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Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Açıklamada, Pele'nin 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle uygulanacak kemoterapi tedavisinin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Efsane futbolcunun sağlık durumunda kötüleşmenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, son 24 saatte durumunda kötüleşme olmaksızın solunum yolu enfeksiyonu tedavisine de iyi yanıt verdi." ifadelerine yer verildi.

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

PELE NE KANSERİ?

Pele, bağırsak kanseri nedeniyle aldığı kemoterapide beklenen ilerlemeyi sağlayamadı. Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

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