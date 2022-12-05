Haberler Yaşam Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:29

Pele öldü mü, son durumu ne? Brezilyalı ünlü futbolcu Pele sağlık durumu ne, hastalığı nedir, ne kanseri?

Pele öldü mü soruları yanıt arıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sürerken, dünya tarihinin en büyük futbolcularından Pele'nin sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan futbolcunun durumu kritik. Pele'nin hastalığı belli olurken, herkes Pele ne kanseri sorusunu yöneltmekte. Gelen son bilgiler, Pele'nin kemoterapiye olumlu yanıt vermediği yönünde. Kanserle mücadele eden yıldız futbolcu için geri sayım başladı. Peki, Pele öldü mü, son durumu ne? Pele sağlık durumu ne, kaç yaşında? İşte detaylar…