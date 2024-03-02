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"Pencere yöntemi" ile dev vurgun girişimi! Aman dikkat: Kargo için imza atarken dolandırılabilirsiniz
Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
12:43
"Pencere yöntemi" ile dev vurgun girişimi! Aman dikkat: Kargo için imza atarken dolandırılabilirsiniz
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. İstanbul'da gayrimenkul zengini Tevfik Sutaş, "kargo teslim kağıdı imzalatıyoruz" diyerek "pencere yöntemi" ile 40 milyon TL'lik senet imzalatılıp dolandırılmak istediğini söyledi. Konunun yargıya taşınmasıyla yapılan bilirkişi incelemesi sonucu icra takibi durduruldu, soruşturma ise devam ediyor.