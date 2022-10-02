Pendik-Sabiha Gökçen Metro açılışı sonrası ilk sürüş: Başkan Erdoğan vatman koltuğunda!

İstanbul trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların havalimanına ulaşımını kolay hale getirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesi ile Kadıköy - Tavşantepe Metro hattına 4 durak daha eklenerek 7,4 km uzatılarak eylül ayında tamamlandı.