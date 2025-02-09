Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Pendik'te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:19

Pendik'te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Korkunç olay İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Motosikletli kurye ile bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, motosiklet sürücüsü tartıştığı sürücünün aynasını kırdı. Durum üzerine cinnet geçiren otomobil sürücüsü kuryeye çarparak park halinde olan çekiciye sıkıştırdı. O anlar kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Kan donduran olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Trafikte otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile motosikletli kurye F.F. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. Duruma öfkelenen sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye F.F., öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video

Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

"GAZLA FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM"

Savcılık ifadesinde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Veteriner Sağlik Teknikeri olarak çalıştığını söyleyen şüpheli Vedat Kızıl, "Olay günü aracım ile Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halinde devam ederken olay nedeni ile ismini öğrendigim aracı kullanan A.B.A. isimli kişi ile yol verme meselesi yüzünden aramızda tartışma yaşandı.

Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Bu kişi tartışma sırasında bana, 'Şerefsiz in aşağı seni gebertirim' şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, 'Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Bu kişiler bana, 'Bize vurdun' dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı.

SON DAKİKA