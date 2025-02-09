Pendik’te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!

Bu kişi tartışma sırasında bana, 'Şerefsiz in aşağı seni gebertirim' şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, 'Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Bu kişiler bana, 'Bize vurdun' dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı.