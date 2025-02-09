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Pendik'te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
19:19
Pendik'te aynasını kırdı diye kuryeyi ağır yaralamıştı: O sürücüden pes dedirten savunma!
Korkunç olay İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Motosikletli kurye ile bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, motosiklet sürücüsü tartıştığı sürücünün aynasını kırdı. Durum üzerine cinnet geçiren otomobil sürücüsü kuryeye çarparak park halinde olan çekiciye sıkıştırdı. O anlar kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.