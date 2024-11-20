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Haberler Yaşam Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:24

Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Pendik'te yüreklerin ağza geldiği olayda okuldan çıkan iki arkadaş şakalaştığı esnada çocuklardan biri yola çıkınca caddede ilerleyen minibüs ayağının üzerinden geçti. Talihsiz çocuğun acı içinde kıvrandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Yüreklerin ağza geldiği olay Pendik'te yaşandı. İddiaya göre; okuldan çıkan 2 çocuk kaldırımda ilerlerken şakalaşmaya başladı.

Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Çocuklardan biri park halindeki araçların arasından bir anda yola çıktı. İddiaya göre, o sırada yoldan geçen minibüs şoförü, çocuğun yola çıktığını fark etmedi.

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Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Kazada ayağı ezilen çocuk uzun süre acı içinde kıvrandı.

Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Minibüs şoförü ise kaza sonrası yoluna devam etti. Yaralanan çocuğun yardımına arkadaşları ve çevredeki esnaf koştu.

Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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