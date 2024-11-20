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Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
12:24
Pendik’te yürekleri ağza getiren kaza: Yola çıkan çocuğun ayağını ezip olay yerinden ayrıldı!
Pendik'te yüreklerin ağza geldiği olayda okuldan çıkan iki arkadaş şakalaştığı esnada çocuklardan biri yola çıkınca caddede ilerleyen minibüs ayağının üzerinden geçti. Talihsiz çocuğun acı içinde kıvrandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar…