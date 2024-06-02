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Giriş Tarihi: 02.06.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 07:03

Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te cinayet suçlamasıyla tutuklanan Bilal D., Nihat Salih'i, öldürülmeden hemen önce o ilaçlardan aldığı itiraf etti.

ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN
Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı seyyar satıcı Bilal D. (39) "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

Cinayet Büro dedektiflerinin incelemelerinde cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.

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Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

Nihat Salih'in incelenen telefon kayıtlarında nise olay günü saat 12.58'te Bilal D. ile görüştüğü belirlendi. Bu görüşmeden 5 dakika sonra 13:03'te Nihat Salih'in Bilal D'nin evine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bulundu.

Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

İncelemelerde Nihat Salih'in telefon sinyalinin saat 13.15'te kesildiği de saptandı.

Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!

ÖLDÜRÜP SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

Kamera görüntülerinin devamında çöpe bir şeyler döken Bilal D'nin, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü, düşürdüğünü fark edince parmak izi bırakmamak için geri dönüp peçeteyi aldığı görüldü.

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