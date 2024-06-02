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Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
07:03
Pendik’teki kan donduran olayda çarpıcı gelişme! Nihat Salih cinayetinde “kırmızı reçete” detayı!
İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te cinayet suçlamasıyla tutuklanan Bilal D., Nihat Salih'i, öldürülmeden hemen önce o ilaçlardan aldığı itiraf etti.