Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil, medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşmedeki öncü rollerini sürdürdüklerini aktaran Özçelik, şöyle devam etti:

'Teknoloji, pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Biz de bu sektörün gelecek vadeden bir oyuncusu olarak, teknoloji ürünleri pazarında önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığımıza inanıyoruz. Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.'