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Giriş Tarihi: 10.08.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:25

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir?

Meteor yağmuru için alarmlar kuruldu. İlgililer gökyüzünü gözlem altına aldı. Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün izlenecek merak ediliyor. Görsel şölen yaşamaya hazırlananlar en iyi gözlem yapabilecekleri yeri araştırıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen göktaşı yağmuru Ağustos ayında en yoğun halini alacak. Peki; 2024 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru canlı takip edilecek. Açık bir alanda izleme fırsatı bulamayanlar TÜBİTAK ve NASA gibi kanallara yönelecek. Bu hafta gözle görülebilir seviyeye gelecek yağmur için geri sayım başladı. Gökyüzü gözlemcileri araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte, ayrıntılar...

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru Ağustos ayında en yoğun dönemini yaşayacak. 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak gök taşı yağmuru gündemde.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYEDEN İZLENECEK Mİ?

Erciyes'te "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te yaz dönemi etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ve gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi gören Perseid Meteor Yağmuru gözlem şöleni etkinliğini bu yıl da büyük bir katılımla 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede gerçekleşecek TÜBİTAK destekli etkinlik, tamamen ücretsiz. Vatandaşlar, teleskoplarla yakından gözlem yapma imkânına sahip olacak.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olaydır.

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