Giriş Tarihi: 10.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
23:25
Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir?
Meteor yağmuru için alarmlar kuruldu. İlgililer gökyüzünü gözlem altına aldı. Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, hangi gün izlenecek merak ediliyor. Görsel şölen yaşamaya hazırlananlar en iyi gözlem yapabilecekleri yeri araştırıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen göktaşı yağmuru Ağustos ayında en yoğun halini alacak. Peki; 2024 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, nereden izlenir?