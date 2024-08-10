Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru canlı takip edilecek. Açık bir alanda izleme fırsatı bulamayanlar TÜBİTAK ve NASA gibi kanallara yönelecek. Bu hafta gözle görülebilir seviyeye gelecek yağmur için geri sayım başladı. Gökyüzü gözlemcileri araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi, ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte, ayrıntılar...