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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:34

A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

A101 indirimleri her hafta perşembe günü takip ediliyor. A101 fırsat reyonlarında bu hafta dijital piyano, org, keman, blender seti, tost makinesi, ayak masaj aleti, saç sakal şekillendirme makinesi, smart led tv gibi pek çok ürün yerini alıyor. Yeni katalogda deterjanlardan temel gıdaya, içeceklerden süt ürünlerine sayısız kategori bulunuyor. İşte, A101 aktüel 16 Ocak kataloğu...

A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu ile alınacaklar listesi hazırlandı. Market raflarından aktüel fırsatlarına her bir sayfa detaylı inceleniyor. Alışveriş takipçileri reyonlardan sepetlere gelen fırsatları takip ediyor. İşte, bu haftanın A101 indirimleri...

A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 16 OCAK 2025

A101 marketlerde her hafta perşembe günü indirim fırsatları değerlendiriliyor. Yeme içmeden aktüele birçok kategoride haftanın indirimleri yayında:

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A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

Smart LED TV - 29.999 TL

Pamuklu Desenli Halı (140x200 cm) - 699 TL

Pamuklu Desenli Halı Yuvarlak (100x100 cm) - 149 TL

Kadın Pijama Takımı - 379 TL

Erkek Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt - 459 TL

Teflon Tava - 129 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

61 Tuşlu Org Fiyat: 799 TL

Dijital Piyano Fiyat: 9.999 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti Fiyat: 5.999 TL

Çantalı Keman Fiyat: 1.999 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 16 OCAK PERŞEMBE: Dijital piyano, keman, blender seti, smart led tv A101 indirimlerinde!

10 Kg Çamaşır Makinesi Fiyat: 12.999 TL

Buzdolabı Fiyat: 15.999 TL

Kurutma Makinesi Fiyat: 13.999 TL

Tost Makinesi Fiyat: 1.999 TL

Çay Makinesi Fiyat: 1.199 TL

5 Fonksiyonlu Blender Seti Fiyat: 1.099 TL

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