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Haberler Yaşam Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:35 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 21:35

Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

1 ay önce eşinden boşanarak Miami'ye yerleştiğini sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz'ün evi magazin programında yayınlandı. Oğlu ile birlikte yerleştiği evi görenler şaşkına dönerken evin fiyatı dudak uçuklattı. İddialara göre; Petek Dinçöz'ün Miami'deki evinin değeri 700 bin dolar…

Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

Evlendikten sonra müzik piyasasından çekilen Petek Dinçöz geçtiğimiz ay eşinden boşandı. Boşanır boşanmaz oğlu ile Miami'ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu. Televizyon programlarında Petek Dinçöz'ün Miami'deki yeni evinin görüntüleri paylaşıldı, görenler şaştı kaldı!

Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

PETEK DİNÇÖZ'ÜN MİAMİ'DEKİ EVİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı.

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Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

Dinçöz'ün neredeyse 800 bin dolar olan paranın yüzde 20'sini peşin ödediğini iddia edildi.

Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

Petek Dinçöz, eşinden boşanıp oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini duyurmuştu...

Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu.

Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızları olan Dinçöz, babasını çocukken kaybetmiştir.

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