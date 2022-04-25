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Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:35
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
21:35
Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!
1 ay önce eşinden boşanarak Miami'ye yerleştiğini sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz'ün evi magazin programında yayınlandı. Oğlu ile birlikte yerleştiği evi görenler şaşkına dönerken evin fiyatı dudak uçuklattı. İddialara göre; Petek Dinçöz'ün Miami'deki evinin değeri 700 bin dolar…