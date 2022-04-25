Petek Dinçöz’ün 700 bin dolara Miami’den ev aldığı iddia ediliyordu! Petek Dinçöz’ün satın aldığı evin görüntüleri ortaya çıktı!

Evlendikten sonra müzik piyasasından çekilen Petek Dinçöz geçtiğimiz ay eşinden boşandı. Boşanır boşanmaz oğlu ile Miami'ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu. Televizyon programlarında Petek Dinçöz'ün Miami'deki yeni evinin görüntüleri paylaşıldı, görenler şaştı kaldı!