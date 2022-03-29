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Haberler Yaşam Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:52

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Brent petrolde son dönemde çeşitli dış etmenlerle yaşanan hareketlilik sonucunda akaryakıt, benzin fiyatı da zam ve indirim haberleri ile gündeme geliyor. Özellikle araç sahiplerinin gündemindeki bu konuyla ilgili gün içerisinde "29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları çokça kez yanıt arayabiliyor. Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düşerken bu durum benzine indirim beklentilerine neden oldu. Peki, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar...

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Son dönemde gündemde yer edinen bir konu da benzin fiyatı zam ve indirim haberleri oldu. Brent petrolden etkilenerek dalgalı bir seyir izleyen fiyatlarda şimdi indirim bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta ise 122 dolar seviyelerini görmüştü. Bu hafta ise 107 dolar seviyelerine kadar düşen brent petrol akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerine neden oldu. Peki, 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzin fiyatlarına indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte son durum...

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ!

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü.

BRENT PETROL ÇAKILDI!

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

Brent petroldeki bu düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri doğdu.

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Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

29 MART MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

29 MART BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM

Motorin ve benzin fiyatlarında yeni bir zam yok. Yavaş yavaş normal seyrine dönemeye başlayan piyasaların indirim başlıklı sonuçları vatandaşlardan tarafından merakla bekleniyor. İlerleyen günlerde Brent petrolde yaşanacak değişimler benzin ve mazot fiyatlarına da etki edecek.

SON DAKİKA