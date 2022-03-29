Haberler Yaşam Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:52

Petrol piyasasındaki düşüş benzin fiyatlarına yansayacak mı? 29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Brent petrolde son dönemde çeşitli dış etmenlerle yaşanan hareketlilik sonucunda akaryakıt, benzin fiyatı da zam ve indirim haberleri ile gündeme geliyor. Özellikle araç sahiplerinin gündemindeki bu konuyla ilgili gün içerisinde "29 Mart 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları çokça kez yanıt arayabiliyor. Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düşerken bu durum benzine indirim beklentilerine neden oldu. Peki, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar...