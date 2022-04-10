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Haberler Yaşam Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:00

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

Benzin fiyatı indirim ve zam haberleriyle milyonların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu noktada 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasından sonra bilindiği gibi uluslararası piyasalarda 100 doların altına kadar gerilemişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Akaryakıt fiyatlarına yansıması beklendiğinde gözler bu kez indirim haberlerine çevrildi. Peki, Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi? İşte son durum ve detaylar…

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika güncel gelişmeleriyle araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerden direkt olarak etkilenen petrol piyasaları son dönemde inişli çıkışlı grafiği nedeniyle zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Özellikle araç sahipleri 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olmuştu. İşte 10 Nisan 2022 benzin fiyatı son dakika gelişmeleri…

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

10 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

10 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

10 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

BRENT PETROLDE DİKKAT ÇEKEN GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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