Haberler Yaşam Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:00

Petroldeki düşüş benzin fiyatında indirim beklentisine yol açtı! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi?

Benzin fiyatı indirim ve zam haberleriyle milyonların gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu noktada 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasından sonra bilindiği gibi uluslararası piyasalarda 100 doların altına kadar gerilemişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Akaryakıt fiyatlarına yansıması beklendiğinde gözler bu kez indirim haberlerine çevrildi. Peki, Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim veya zam gelecek mi? İşte son durum ve detaylar…