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Haberler Yaşam Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:54

Peygamberimiz ne yapardı ve hangi duayı okurdu? arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken 2021 için de geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs'da idrak edilecek. ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal gece en verimli şekilde değerlendirilecek. Bilindiği gibi, Kadir Gecesi okunacak dualar arasında Allahümme inneke afüvvün duası da bulunuyor. Kadir Gecesi'nin gelişi ile beraber Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua da merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi bir duayı sıkça okurdu. İşte Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi yaptıkları, Kadir Gecesi okuduğu dua ve Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ile okunuşu...

Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

Mübarek yaklaşıyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. tarihi 8 Mayıs'a denk geliyor. ve yapılacak ibadetler ile bu kutsal gece en verimli şekilde değerlendirilecek. Zira, Kadir Gecesi, duaların ve tövbelerin kabul edildiği, bir ömre bedel olan gecedir.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi tarihi gelirken Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.

PEYGAMBERİMİZ KADİR GECESİ NE YAPARDI, HANGİ DUAYI OKURDU?

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua şu şekildedir;

Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

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Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
  3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
  5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

HZ. MUHAMMED PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ NE YAPARDI?

" bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

KADİR GECESİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

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