Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı ve hangi duayı okurdu? Kadir Gecesi okunacak dualar arasında olan Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu nedir?

Mübarek Kadir Gecesi yaklaşıyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. 2021 Kadir Gecesi tarihi 8 Mayıs'a denk geliyor. Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile bu kutsal gece en verimli şekilde değerlendirilecek. Zira, Kadir Gecesi, duaların ve tövbelerin kabul edildiği, bir ömre bedel olan gecedir.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi tarihi gelirken Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.

PEYGAMBERİMİZ KADİR GECESİ NE YAPARDI, HANGİ DUAYI OKURDU?

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua şu şekildedir;