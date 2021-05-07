HaberlerYaşamPeygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu
Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:15Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:29
Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu
Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi bekleniyor. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş, Kadir Gecesi okunacak dualarla ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal geceyi en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacak. Bu noktada, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua merak konusu oldu. Zira, Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nde bir duayı sıkça okurdu. İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua