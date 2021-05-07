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Haberler Yaşam Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu
Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 15:29

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi bekleniyor. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş, Kadir Gecesi okunacak dualarla ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal geceyi en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacak. Bu noktada, merak konusu oldu. Zira, Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nde bir duayı sıkça okurdu. İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu

İslam aleminin kutsal gecelerinden birisi olan 2021 Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bir ömre bedel olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları ile bu kıymetli gece en verimli şekilde geçirilecek. Bilindiği gibi, Peygamber Efendimiz de Kadir Gecesi'nde bir duayı sıkça okurdu. Bu noktada, Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ OKUDUĞU DUA

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

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Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası anlamı ve okunuşu

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
  3. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
  5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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