Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası ve anlamı

İslam aleminin kutsal gecelerinden birisi olan 2021 Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bir ömre bedel olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları ile bu kıymetli gece en verimli şekilde geçirilecek. Bilindiği gibi, Peygamber Efendimiz de Kadir Gecesi'nde bir duayı sıkça okurdu. Bu noktada, Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua