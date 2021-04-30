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Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 13:09

ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

, kripto para yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettirmeye başlayan 'in ne zaman piyasaya gireceği oldukça merak konusu oldu. Bu noktada, sorusuna yanıt aranıyor. Peki, kripto para borsalarını takip edenlerin gündeminde olan pi coin ne zaman çıkacak ve borsada işlem görecek? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Pi coin hakkında bilgiler

Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Kripto para takipçileri, için beklemeye koyuldu. Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Pi coin, yeni nesil bir dijital kripto para birimidir. Dünyanın en çok kullanılan kripto para birimleri arasında olmak isteyen Pi coin, yatırımcıların da ilgi odağında. Öyle ki, ve piyasada işlem görecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bununla beraber, Pi coin fiyatı da araştırılan bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Peki, pi coin ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte, hakkında bilgiler

Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Pİ COİN NEDİR?

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en çok kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir.

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

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Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Pİ NETWORK NEDİR? Pİ COİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlattıktan sonra Pi Network her 24 saatlik periyotlarda size Pi kazandırıyor. 24 saatlik bu kazım işlemini üç kere tamamladıktan sonra artık katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.

Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Oluşturduğunuz bu güvenlik çemberine dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet ederek kazım işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca sisteme sizin referans kodunuz ile üye olan arkadaşlarınızdan sadece 5 tanesinin yaptığı kazım işleminden yararlanabilirsiniz.

Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Diğer tüm kripto para birimlerinin üretiminde olduğu gibi Pi'de de kazım işlemi belirli seviyelere ulaştıktan sonra yarılanma da denilen halving işlemi gerçekleşiyor. Yani anlayacağınız mevcut üye 10 sayısının yeni kuvvetlerine ulaştıkça yaptığınız kazım işleminden kazancınız yarıya düşüyor. Kripto paralarda bu sistemin var olması ise paranın gün geçtikçe zor elde edilmesini ve değer kazanmasını amaçlıyor.

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