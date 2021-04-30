Pi Coin ne zaman çıkacak, piyasaya girecek? PiCoin fiyatı ne kadar ve kaç TL olacak?

Kripto para takipçileri, Pi coin için beklemeye koyuldu. Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Pi coin, yeni nesil bir dijital kripto para birimidir. Dünyanın en çok kullanılan kripto para birimleri arasında olmak isteyen Pi coin, yatırımcıların da ilgi odağında. Öyle ki, pi coin ne zaman çıkacak ve piyasada işlem görecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bununla beraber, Pi coin fiyatı da araştırılan bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Peki, pi coin ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte, PiCoin hakkında bilgiler